وزير الاتصالات يعلق على تصريحات ترامب بشأن تويتر



وقال الموقع في بيان "إن هذا المرسوم التنفيذي هو نهج رجعي ومسيّس للقانون الأساسي من المادة 230 بشان الدفاع عن الابتكار الأمريكي وحرية التعبير، وهو يقوم على أساس القيم الديمقراطية.



أضاف البيان أن "أي محاولات أحادية لتقويضه تهدد مستقبل حرية التعبير على الإنترنت وحرية الإنترنت".



ويشير تويتر في بيانه إلى المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي صدرت في عام 1996، والتي تضمن أنه لا يمكن اعتبار مواقع الإنترنت ناشرًا أو مصدرًا مستقلًا للمعلومات المقدمة من قبل طرف ثالث. عربي ودولي.



هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس أنه سيسعى إلى إغلاق موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حال وجود إمكانية قانونية لذلك.



ويأتي هذا التصريح بعد أن وقع الرئيس ترامب، مساء الخميس، على أمر تنفيذي ينزع عن مواقع التواصل الاجتماعي الحماية القانونية من المقاضاة التي تتمتع بها حاليا، متهما إياها بالتحيز التحريري



ويريد ترامب "حذف أو تعديل" مادة بالقانون تعرف باسم المادة 230 تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

عقب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على تصريحات الرئيس الأمريكي بالحد من حرية التعبير على موقع توتير ومواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "القانون ينظم دور الدولة في مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي"وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن قانون حماية البيانات يحكم هذا الأمر بشكل واضح، ولا يوجد إجراء يمكن أن يحدث في مصر إلا من خلال القانون، معقبًا: "احنا في مصر بنطبق قانون حماية البيانات بحذافيره"هذا وأكد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الجمعة، أن إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن شركات الإنترنت، رجعيًا ومسيسًا للقانون الأساسي.