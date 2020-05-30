بكلمات مؤثرة.. مصطفى بسيط ينعي وفاة النجم حسن حسني

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رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة شديدة وحزن كبير بين صفوف نجوم الفن.



وحرص نجم مسرح مصر الفنان مصطفي بسيط علي توديع الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصير "انستجرام" حيث نشر صورة له معلقا عليها : ربنا يرحمك يا عم حسن ويسكنك فسيح جناته ,إن لله وإن إليه راجعون وداعا حسن حسني .



وأضاف :سلام يا حبيبي اشتغلت معاك كتير من ورا الكاميرا وكنت من أطيب وأجدع الناس , سلام يا صاحبي .



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد



وشارك مؤخرا الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، حيث شارك فى مسلسل "سلطانة المعز" مع غادة عبد الرازق، والذى عرض فى موسم دراما رمضان المنقضى، ومن قبلها شارك فى مسلسل "أبو جبل"، للنجم مصطفى شعبان، والذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى





وتشيع أسرة الفنان الكبير الراحل حسن حسنى جثمانه فى الحادية عشر صباح اليوم السبت من مسشتفى دار الفؤاد إلى مقابر الأسرة مباشرة بطريق مصر الفيوم، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه فى المقابر بحضور الأسرة والأقارب