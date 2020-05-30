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بسنت شوقي تنعى وفاة حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 09:45 م
حسن حسني
حسن حسني
رشا عادل
عبرت الفنانة بسنت شوقي، عن حزنها الشديد على وفاة الفنان حسن حسني، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له من فيلم "اللمبي"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت بسنت، على مقطع الفيديو قائلة:"هتوحشنا اوى بس هتفضل دايما جزء كبير ومهم اوى من وجدانا وذكرياتنا واحلى ايامنا ⁣لروحك وجمالك كل السلام والمحبة ⁣الله يرحمك ويصبرنا جميعا على فراقك".

يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.

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وفاة الفنان حسن حسني حسن حسنى

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