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بكلمات مؤثرة ودعت داليا مصطفى حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 09:41 م
حسن حسني
حسن حسني
رشا عادل
ودعت الفنانة داليا مصطفى، الفنان القدير حسن حسني بكلمات مؤثرة، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت داليا، على الصورة قائلة:"حتوحشنا اوي ربنا يرحمك ويغفر لك يارب انت وأمه المسلمين الأحياء منهم والأموات ربنا يرحمك يا امي".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"فعل هيوحشني تمثيلية حبيبي والله بحبك موت" وأضاف آخر"الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان".


يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.

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