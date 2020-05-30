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بعد غنائه لعبد الحليم حافظ.. راندا البحيري لحماقي: "شكرًا على جرعة السعادة"

السبت 30/مايو/2020 - 09:26 م
راندا البحيري
راندا البحيري
رشا عادل
وجهت الفنان راندا البحيري، رسالة شكر للفنان محمد حماقي، من خلال نشر مقطع فيديو جديد له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد غنائه أغنية على قد الشوق لعبد الحليم حافظ.



وعلقت راندا، على مقطع الفيديو قائلة:" سؤال البوست: إسم الأغنيه ؟؟مطربها الأصلي؟؟شكرا يا حماقي علي جرعه السعاده اللي إدتهالي علي الصبح. انا بحبك اوي".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله الله الله ع صوتك متت عليهه الاغنيه" وأضاف آخر"شكرا ليكي يا راندا علي الهدية دي حقيقي حماقي حالة منفردة زيه زي منير ومحمد محيي بجد كاني بسمع الأغنية لأول مرة احساس يا حماقي ياريت يغني اغاني حليم بصوته العذب حتبقا حاجه حلوه جدا".

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