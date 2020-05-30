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توقعات سلبية لاقتصاد أبو ظبي بسبب جائحة كورونا
السبت 30/مايو/2020 - 09:03 م
وكالات
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني يوم السبت إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 % هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
وتوقعت
الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام من 0.3% في 2019.
وأضافت
أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة ”دعما
ماليا استثنائيا“ من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.
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