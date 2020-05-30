رغم الكورونا.. حازم إيهاب يحتفل بخطوبتة

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احتفل اليوم السبت الفنان حازم إيهاب، بخطوبتة على فتاة تدعي منة داغر في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.







ونشر حازم إيهاب، صورة له بجانب خطيبته عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصوره قائلاً "فعلناها حبيبتي، رسميا أنتي ملكي".



يشار إلي أن شارك الفنان حازم إيهاب، في بطولة مسلسل "ونسني" والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وكانت أول بطولة مطلقة له.













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