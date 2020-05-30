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هكذا نعت نيرمين الفقي رحيل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 09:19 م
حسن حسني
حسن حسني
رشا عادل
حرصت الفنانة نيرمين الفقي، على نعى الفنان القدير حسن حسني، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نيرمين، على الصورة قائلة:"ربنا يرحمك ويحسن اليك يا استاذ أن لله وإن إليه راجعون".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الله يرحمه ويحسن إليه" وأضاف آخر"فنان جميل الله يرحمه ويغفرله".


يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.

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