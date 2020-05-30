اشتباه في إصابة النائب هشام مجدي بفيروس كورونا

1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



كشف النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب، عن وجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة يوميًا بفيروس الكورونا، حيث تمر مصر حاليًا بذروة انتشار لهذا الوباء المنتشر عالميًا.وأكد النائب في تصريح خاص إلى "الفجر" علي إجرائه التحاليل والفحوصات اللازمة للاشتباه بإصابته بفيروس الكورونا، مؤكدًا أنه حتي الأن لم يتم التأكد من إيجابية الفيروس لحين ظهور إيجابية المسحة ولكنها فقط مجرد ظهور الأعراض.وكانت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أول نائبة أصيبت بفيروس "كورونا"، وتم احتجازها في قصر العيني الفرنساوي.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.