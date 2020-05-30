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رئيس شعبة المستلزمات الطبية يصدم المواطنين بمدة صلاحية الكمامة (فيديو)

السبت 30/مايو/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن نقص الكمامات ناتج من تكالب المواطنين على شرائها خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد وقف أحد إعلانات الكمامة القماش، وهذا أرسل رسالة للمواطنين بأنها غير صحية.

وتابع "عزت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وقف اعلان الكمامة القماش، حدث بسبب مصداقية ما تم نشر في الإعلان، مشيرًا إلى أن ارتداء الكمامة الطبية لابديل عنه عند ملازمة مريض كورونا، وهي غير متوفرة في السوق الأن، ومعظمها مصنع تحت بير السليم.

وتابع أن ارتداء الكمامة القماش لا يحمل محل الكمامة الطبية، ولكن تعطي حماية تصل لـ30%، وهذا يكفي لأي مواطن عند السير في الشارع، مشيرًا إلى أن الكمامة الطبية تردي فقط لمدة تتراوح من 4 لـ8 ساعات.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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