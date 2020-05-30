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عرض مسلسل 'حب عمري' يوميا عبر فيسبوك

السبت 30/مايو/2020 - 09:14 م
حب عمري
حب عمري
روان هيثم
سوف يتم عرض مسلسل "حب عمري" بطولة الفنان هيثم شاكر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوميًا على قناة روتانا دراما.

وتوالت العديد من التعليقات من الجمهور فور معرفتهم بإعادة عرضه، وأبرزها تعليق أحد المتابعين قائلاً: "بجد مسلسل جميل جدا جدا جدا وهيثم اد دورة حلو جدًا واسمه كمان حلو قوى في المسلسل، ومستنيين العرض تاني قوي".

قصة مسلسل حب عمري

تدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.


أبطال مسلسل حب عمري

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

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