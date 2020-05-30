بوسي تنعى حسن حسني: "البقاء لله في الاستاذ الكبير العظيم"

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نعت المطربة الشعبية بوسي، الفنان القدير حسن حسني، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







وعلقت بوسي، على الصورة قائلة:"إن لله وإن اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله البقاء لله في الأستاذ الكبير العظيم حسن حسني الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه وربنا يصبر كل حبايبك".







مسلسل "سلطانة المعز" هو آخر أعمال الفنان حسن حسني، الذي قدمه خلال السباق الرمضاني الحالي 2020، وشارك في بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.





يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.



