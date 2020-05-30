الديهي يكشف مخطط استخبارات تركيا لإشعال فتنة بين أطباء مصر

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن خطة تديرها خلية رباعية من إسطنبول بهدف إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع المصري، وتستهدف المنظومة الصحية المصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذه الخلية رأس الحربة بها هو يحيي موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في عهد محمد مرسي، ومستشار الرئيس التركي ياسين آقطاي، والإعلامي التركي الموالي للنظام متين توران، مع الاستعانة بالحشاش محمد علي، للحديث عن خلل المنظومة الصحية مع الهجوم على رأس الدولة المصرية، وتريض الأطباء ضد وزارة الصحة.

وأوضح، أن الخطة تنفذها الاستخبارات التركية، وتستهدف إرباك المشهد داخل المجتمع المصري، وتم الاستعانة بقنوان "الجزيرة" و"الحرة" ومحمد علي كأدوات لتنفيذ هذه الخطة.

وأوضح، أن الخطة تنفذها الاستخبارات التركية، وتستهدف إرباك المشهد داخل المجتمع المصري، وتم الاستعانة بقنوان "الجزيرة" و"الحرة" ومحمد علي كأدوات لتنفيذ هذه الخطة.

وأذاع عدة تصريحات لإعلامي الإخوان في تركيا، تمثلت في الهجوم على مصر والمنظومة الصحية بها بسبب أزمة كورونا، مشددًا على أن هذه التصريحات تعتبر تنفيذ لهذا المخطط.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



