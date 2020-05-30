"الغرف التجارية" تكشف أهمية تحويل الخدمات الورقية إلى مميكنة (فيديو)

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كشف المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، أن وزارة الاتصالات أرجعت سبب تقليص خدمات مكاتب مقدمى خدمات الحكومة الإلكترونية أو الخدمات الجماهيرية إلى كثرة الأخطاء التي كانت تحدث سابقًا.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "وطن رقمي" مع الإعلامي حسن عثمان، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أنه للحفاظ على المعايير الأمنية يجب الحفاظ على وصول الخدمة الإلكترونية إلى مستحقيها قائلًا: "مينفعش استخرج خدمة لمواطن دون علمه"، منوهًا بأن صاحب المكتب عادة يقع فى أخطاء بدون قصد، ولا يجوز معاقبة المشروع ككل ولكن يتم محاسبة المخطأ فقط.



وأعرب رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام بالغرف التجارية عن أمله فى تحويل الخدمات الورقية للحكومة إلى خدمات مميكنة ورقمية؛ خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعايش مع الفيروس الخطير وعدم التكدس والمحافظة على بعضنا البعض؛ مما يعمل على تغيير ثقافتنا فى عدم الازدحام والقضاء على التكدسات، مشيدًا بدور وزارة الاتصالات الداعم للخدمات الرقمية وتبني الأفكار الجديدة التي تخدم المواطنين بشكل متطور ومميكن.



وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

