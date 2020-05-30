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هكذا نعى يوسف الشريف الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 08:49 م
حسن حسني
حسن حسني
رشا عادل
حرص الفنان يوسف الشريف، على نعي الفنان القدير حسن حسني، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكتب يوسف، خلال التغريدة:"‏انا لله وإنا اليه راجعون وداعًا للفنان الكبير حسن".


ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الشريف، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"أحلى حاجة في وفاة حسن حسني الله يرحمه ان مفيش فريقين بيتخانقو نترحم عليه" وأضاف الفنان عمرو عبد الجليل:"اللهم ارحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناته".


يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.

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حسن حسنى الراحل حسن حسني

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