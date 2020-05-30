وداعًا صانع الابتسامة.. بهذه الكلمات نعى حسين الجسمي حسن حسني

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نعى الفنان حسين الجسمي، الفنان الراحل حسن حسني، من خلال نشر صورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".





وكتب حسين، خلال التغريدة:"‏وداعًا يا صانع الابتسامة الله يرحمك ويغفر لك ويصبّر أهلك ومحبّيك".





ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب الخليجي، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"اللهم أغفرله وأرحمه وتجاوز عنا وعنه" وأضاف آخر "رحمة الله تغشاه وغفر له واسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون كلنا راحلون".





يذكر أن الفنان حسن حسني، رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا أثر أزمة قلبية دخل على اثرها مستشفى دار الدفاع.