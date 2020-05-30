خبير شئون إرهاب: بث الشائعات لا يقل خطورة عن التفجيرات

قال الدكتور مصطفى أمين، خبير شئون الإرهاب والتطرف: إن جائحة فيروس كورونا التي يمر بها العالم أجمع، فرصة مثالية لجماعات الخصومة السياسية لتصفية حساباتها مع الأنظمة السياسية والدول التي دخلت معها في اشتباكات من قبل.





وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن مصر مستهدفة من جماعات إرهابية عدة، وعلى رأسها الإخوان ومرورًا بالقاعدة وتنظيم داعش.

ولفت إلى أن هذه الجماعات تحاول تشوية جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وجهود الحكومة المصرية في مواجهة هذه الجائحة.





وتابع خبير شئون الإرهاب والتطرف، أن هذا الهجوم يتخذ مسارين يتمثلوا في عملية التشوية المنظمة والمستمرة عبر منابرها المنتشرة في قطر وتركيا؛ لمحاولة تشوية جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة، بينما يتمثل المسار الآخر في إطلاق وبث الشائعات عبر لجان إلكترونية مخصصة من قبل هذه الجماعات، لتشوية جهود مواجهة كورونا، وإظهار الحكومة المصرية على أنها عاجزة عن علاج المصابين.





وشدد على أن بث الشائعات لا يقل خطورة عن العمليات الإرهابية ورفع السلاح، فبث الشائعة يوازى التفجيرات والمفخخات التي يقوم بها الإرهابيين.



