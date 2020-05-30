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خبير شئون إرهاب: بث الشائعات لا يقل خطورة عن التفجيرات
السبت 30/مايو/2020 - 03:21 م
رقية جمال
قال الدكتور مصطفى أمين، خبير شئون الإرهاب والتطرف: إن جائحة فيروس كورونا التي يمر بها العالم أجمع، فرصة مثالية لجماعات الخصومة السياسية لتصفية حساباتها مع الأنظمة السياسية والدول التي دخلت معها في اشتباكات من قبل.
وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن مصر مستهدفة من جماعات إرهابية عدة، وعلى رأسها الإخوان ومرورًا بالقاعدة وتنظيم داعش.
ولفت إلى أن هذه الجماعات تحاول تشوية جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وجهود الحكومة المصرية في مواجهة هذه الجائحة.
وتابع خبير شئون الإرهاب والتطرف، أن هذا الهجوم يتخذ مسارين يتمثلوا في عملية التشوية المنظمة والمستمرة عبر منابرها المنتشرة في قطر وتركيا؛ لمحاولة تشوية جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة، بينما يتمثل المسار الآخر في إطلاق وبث الشائعات عبر لجان إلكترونية مخصصة من قبل هذه الجماعات، لتشوية جهود مواجهة كورونا، وإظهار الحكومة المصرية على أنها عاجزة عن علاج المصابين.
وشدد على أن بث الشائعات لا يقل خطورة عن العمليات الإرهابية ورفع السلاح، فبث الشائعة يوازى التفجيرات والمفخخات التي يقوم بها الإرهابيين.
تعافي 152 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والإجمالي 5511 متعافيا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
تسجيل 1289 إصابة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي مصابي كورونا في مصر 22082 و879 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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