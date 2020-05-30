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محافظ القاهرة يتفقد أعمال التشجير والإنارة بشارع الثورة

السبت 30/مايو/2020 - 03:13 م
المحافظ
المحافظ
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس إبراهيم صابر، نائبه للمنطقة الشرقية، المنطقة الواقعة أسفل كوبري الميرغني الجديد، ما بين شارع الطيران حتى شارع الثورة (نفق العروبة سابقُا)؛ لمتابعة أعمال التشجير والإنارة بعد انتهاء أعمال التوسعة والتطوير التي تمت بها.

وقررت محافظة القاهرة، ردم نفق العروبة وتحويله إلى طريق سطحي، نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها في شارع صلاح سالم.

ويعد توسعة صلاح سالم، وبناء الكوبري الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومي لإنشاء كبارٍ ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.

تطهير وتعقيم المناطق المحيطة بمستشفى 57357.. ورفع الباعة الجائلين

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب، بقيادة الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي وبالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، صباح اليوم، بعمل حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المنطقة المحيطة بمستشفى 57357.

وأسفرت الحملة عن إخلاء "سوق السقط" العشوائى بمنطقة المدبح من الباعة الجائلين، وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان بالكامل، كما ستقوم الأجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة وتطوير المنطقة من وتشجير ورصف وتدعيم الأرصفة ورفع كفاءة الانارة بالمنطقة بالكامل.

ويأتي ذلك بناءً تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفي لخدمة المواطنين والمرضي و المترددين عليها.

"مفيش أتوبيسات إلا بكمامة".. تعليمات مشددة من محافظ القاهرة لهيئة النقل العام

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مدير الشئون الإدارية، بالتنبيه على الموظفين بالديوان العام بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكما شدد محافظ القاهرة، على نوابه الأربعة للمناطق "الشمالية، الشرقية، الجنوبية، الغربية"، ورؤساء الهيئات بضرورة التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات، مشددًا على رئيس هيئة النقل العام بعدم السماح للمواطنين باستقلال الأتوبيسات إلا حال ارتداء الكمامة.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار بأن يُعاقب كل من يخالف قرار عدم ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

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