جون أنطوي يحسم الجدل بشأن رحيله عن بيراميدز

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وكان الغاني جون أنطوي لاعب نادي بيراميدز كشف في وقت سابق عن أسباب رحيله عن النادي الأهلي، أنه سعى لتقديم أفضل ما لديه من فنيات خلال تواجده مع الفريق الأحمر موسم 2014 /2015.





وقال أنطوي: "لا أقول أنني لم أؤد بشكل جيد، أنا فعلت قصارى جهدي مع الأحمر، ولكن كل المدربين يفضلون لاعبين عن آخرين، وأنا كنت أحاول أن أثبت نفسي من خلال مشاركتي القصيرة، ولم أتلق عرضًا من الزمالك قبل انتقالي للأهلي".





وأضاف: " تألقت مع الإسماعيلي وكانت أفضل فتراتي ثم ذهبت إلى مصر المقاصة وأديت موسمًا رائعًا، وبعد فترة ليست يالسيئة في الدوري السعودي شاهدني مسؤولو الأهلي فضلوا عودتي".



