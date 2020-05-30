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جون أنطوي يحسم الجدل بشأن رحيله عن بيراميدز
السبت 30/مايو/2020 - 03:32 م
محمد الصو
كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، موقفه الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الغاني جون أنطوي في تصريحات لموقع "FootballMadein الغاني"، إنه مستمر مع نادي بيراميدز، بالموسم الجديد ولا يفكر بالرحيل في الوقت الحالي.
وتابع: "الأنباء التي تتردد غير صحيحة، لا أريد الرحيل عن بيراميدز، يتبقي في عقدي موسمين، أرغب في البقاء وتحقيق لقب الكونفدرالية".
وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع جون أنطوي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهي في عام 2022.
وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه، والعودة إلى الدوريات الخليجية مرة أخرى.
وأكد الغاني جون أنطوي في تصريحات لموقع "FootballMadein الغاني"، إنه مستمر مع نادي بيراميدز، بالموسم الجديد ولا يفكر بالرحيل في الوقت الحالي.
وتابع: "الأنباء التي تتردد غير صحيحة، لا أريد الرحيل عن بيراميدز، يتبقي في عقدي موسمين، أرغب في البقاء وتحقيق لقب الكونفدرالية".
وكان بيراميدز سبورت، أعلن عن التعاقد مع جون أنطوي، قادمًا من صفوف مصر المقاصة بعقد يمتد لثلاث مواسم وينتهي في عام 2022.
وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن فريقه، والعودة إلى الدوريات الخليجية مرة أخرى.
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وكان الغاني جون أنطوي لاعب نادي بيراميدز كشف في وقت سابق عن أسباب رحيله عن النادي الأهلي، أنه سعى لتقديم أفضل ما لديه من فنيات خلال تواجده مع الفريق الأحمر موسم 2014 /2015.
وقال أنطوي: "لا أقول أنني لم أؤد بشكل جيد، أنا فعلت قصارى جهدي مع الأحمر، ولكن كل المدربين يفضلون لاعبين عن آخرين، وأنا كنت أحاول أن أثبت نفسي من خلال مشاركتي القصيرة، ولم أتلق عرضًا من الزمالك قبل انتقالي للأهلي".
وأضاف: " تألقت مع الإسماعيلي وكانت أفضل فتراتي ثم ذهبت إلى مصر المقاصة وأديت موسمًا رائعًا، وبعد فترة ليست يالسيئة في الدوري السعودي شاهدني مسؤولو الأهلي فضلوا عودتي".
وأشار: "إيهاب جلال من أكثر المدربين الذين ساعدوني وأستطيع أن أقول إنه أفضل مدرب تعاملت معه في مصر".
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