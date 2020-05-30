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مع بدء خطة التعايش.. البورصة تستأنف العمل بمواعيد ما قبل كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 03:00 م
البورصة
البورصة
الفجر الاقتصادي
تستأنف البورصة المصرية عملها غدا الأحد في مواعيد عملها المعتادة قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الإلتزام بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا.

تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2.30 ظهراً، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.
تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً وحتى 9.45 صباحاً.

وتكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 2.30 ظهراً إلى الساعة 3.30 مساء، فيما تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 12.30 ظهرا.

تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 ظهراً.

وكانت شركات الاوراق المالية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المتعاملين ومن أهمها الالتزام بارتداء كمامات وتفعيل مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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