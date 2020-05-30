محمد منير يتألق في حفل عيد الفطر ويشعل الأجواء من منزله

تألق النجم محمد منير الملقب بـ "الكينج" خلال حفله الذي أذيع عبر موقع الفيديوهات "تويتر" عبر تقنية "البث المباشر" والذي تم نقله دون حضور جماهيري، ليشيد الجمهور المحب له بأدائه الراقي برغم العمليات الجراحية التي أجراها مؤخرًا.





حفل محمد منير





وهنأ الكينج محمد منير الجميع من داخل منزله بمناسبة عيد الفطر المبارك، مرحبًا بالجميع وطالبًا من الجميع عدم الحزن والغضب من الجلوس في المنزل قائلًا: "متزعلوش من قعدتنا فى البيوت كلنا قاعدين وليا أصدقاء كتير فى كل مكانى بيكلمونى وهم نفس حالنا، ونحن لا نملك إلا الصبر والتوعية".

أغاني محمد منير





قدم المطرب محمد منير أغنية "وسط الدايرة"، ف مطلع الحفل المذاع من منزله، إلى جانب التعريف بأفراد فرقته الموسيقية، مقدمًا دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، وشاركوه في بعض الأغنيات.





محمد منير وكورونا





غنى النجم محمد منير أغنية "شبابيك" بمشاركة المطربة نوران لتؤديها معه ببراعة، ويشهد الحفل تألقًا كما هو المعتاد عن "الكينج" وهو الحفل الذى يأتى ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" لمنع التلامس والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





محمد منير والإجراءات الاحترازية والجراحة





وأجرى محمد منير جراحة دقيقة فى عظامه وتحديدًا بمنطقة الحوض، وانتهز الفرصة ليقدم الشكر لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا، في لفتة إنسانية معتادة عن الكينج.





محمد منير يشكر القوات المسلحة





ووجه المطرب الكبير محمد منير الشكر لرجال القوات المسلحة وقام بتحية الشهداء، إلى جانب شكره للطاقم الطبي الذي أجرى له الجراحة الناجحة في مستشفى المركز الطبي العالمي.







