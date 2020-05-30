Advertisements

محمد منير يتألق في حفل عيد الفطر ويشعل الأجواء من منزله

السبت 30/مايو/2020 - 03:05 م
محمد منير
محمد منير
تألق النجم محمد منير الملقب بـ "الكينج" خلال حفله الذي أذيع عبر موقع الفيديوهات "تويتر" عبر تقنية "البث المباشر" والذي تم نقله دون حضور جماهيري، ليشيد الجمهور المحب له بأدائه الراقي برغم العمليات الجراحية التي أجراها مؤخرًا.

حفل محمد منير

وهنأ الكينج محمد منير الجميع من داخل منزله بمناسبة عيد الفطر المبارك، مرحبًا بالجميع وطالبًا من الجميع عدم الحزن والغضب من الجلوس في المنزل قائلًا: "متزعلوش من قعدتنا فى البيوت كلنا قاعدين وليا أصدقاء كتير فى كل مكانى بيكلمونى وهم نفس حالنا، ونحن لا نملك إلا الصبر والتوعية".
 
أغاني محمد منير

قدم المطرب محمد منير أغنية "وسط الدايرة"، ف مطلع الحفل المذاع من منزله، إلى جانب التعريف بأفراد فرقته الموسيقية، مقدمًا دينا الوديدى ونوران أبو طالب وأحمد زيزو، وشاركوه في بعض الأغنيات.

محمد منير وكورونا

غنى النجم محمد منير أغنية "شبابيك" بمشاركة المطربة نوران لتؤديها معه ببراعة، ويشهد الحفل تألقًا كما هو المعتاد عن "الكينج"  وهو الحفل الذى يأتى ضمن الحفلات التى أحياها نجوم الغناء والطرب بمناسبة عيد الفطر "أون لاين" لمنع التلامس والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

محمد منير والإجراءات الاحترازية والجراحة

وأجرى محمد منير جراحة دقيقة فى عظامه وتحديدًا بمنطقة الحوض، وانتهز الفرصة ليقدم الشكر لكل الأطباء وطاقم التمريض لما بذلوه من جهد كبير واحترافية ليعود لكامل لياقته، وأكد منير أنه حاليا يتواجد فى منزله ويقوم بجلسات علاج طبيعى تحت إشراف الألمانية جينفر رايمان، وكشف منير عن أنه طلب عدم نشر أى أخبار أثناء وجوده فى المستشفى حتى لا يرهق الأصدقاء والمحبين وسط مشاغلهم، خصوصا أننا نطالب بالتباعد الاجتماعى بسبب وباء كورونا، في لفتة إنسانية معتادة عن الكينج.

محمد منير يشكر القوات المسلحة

ووجه المطرب الكبير محمد منير الشكر لرجال القوات المسلحة وقام بتحية الشهداء، إلى جانب شكره للطاقم الطبي الذي أجرى له الجراحة الناجحة في مستشفى المركز الطبي العالمي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد منير كورونا حفلة الكينج محمد منير المطرب محمد منير الكينج محمد منير

أخبار تهمك

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد منير يدعى جمهوره لـ مشاهدة حفلة عبر "تويتر"

دينا الوديدي تكشف حقيقة ظهورها مع الكينج محمد منير في حفله اليوم

محمد منير: الأديان السماوية أوصتنا بالصبر.. والحل بسيط

شاهد.. بث مباشر لحفلة الكينج محمد منير

محمد منير يبدأ حفله علي أنغام "وسط الدائرة" ويمازح جمهوره: اعتبروني ابنكم

نوران أبو طالب تشارك الكينج محمد منير بأغنية "شبابيك"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

01:25 م

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

01:52 م

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

12:10 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير