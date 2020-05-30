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إجراءات مشددة في اتحاد الكرة قبل استقبال الموظفين
السبت 30/مايو/2020 - 03:15 م
محمد الصو
قام الاتحاد المصري لكرة، بنشر حملة تعقيم شملت كل أرجاء ومكاتب المبنى، خلال إجازة عيد الفطر تمهيدًا لاستقبال الموظفين غدا الأحد.
وكان وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، أصدر قرارًا بإلزام الموظفين وعدم دخول أي شخص للمبنى دون ارتداء الكمامات، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تقليل أعداد الموظفين حتى منتصف يونيو.
وانتابت موظفو الجبلاية، حالة من القلق بعد تأكد إصابة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بفيروس كورونا، وتم فحص 12 موظفا من المخالطين له، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وأكد العطار، أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وكان وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية، أصدر قرارًا بإلزام الموظفين وعدم دخول أي شخص للمبنى دون ارتداء الكمامات، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار تقليل أعداد الموظفين حتى منتصف يونيو.
وانتابت موظفو الجبلاية، حالة من القلق بعد تأكد إصابة محمود سعد المدير الفني للاتحاد بفيروس كورونا، وتم فحص 12 موظفا من المخالطين له، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
وأكد العطار، أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
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وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، قال في تصريحات سابقة إنه تم عزل 12 موظفا خالطوا المدير الفني للاتحاد، محمود سعد المصاب بـ "كورونا"، موضحًا أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.
وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.
وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر الاتحاد، وتتم إجراءات التعقيم بشكل مستمر كل ساعة، والتزام كافة العالمين في المقر بارتداء الكمامات والقفازات، وتطهير المبني بشكل فوري.
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