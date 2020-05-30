إجراءات مشددة في اتحاد الكرة قبل استقبال الموظفين

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وكان وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، قال في تصريحات سابقة إنه تم عزل 12 موظفا خالطوا المدير الفني للاتحاد، محمود سعد المصاب بـ "كورونا"، موضحًا أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.





وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه من المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.





وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر الاتحاد، وتتم إجراءات التعقيم بشكل مستمر كل ساعة، والتزام كافة العالمين في المقر بارتداء الكمامات والقفازات، وتطهير المبني بشكل فوري.







