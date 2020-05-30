Advertisements

صلاح يحقق رقما مميزا في قائمة عالمية

السبت 30/مايو/2020 - 02:59 م
محمد صلاح
محمد صلاح

جاء النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع ضمن قائمة نجوم الكرة الأعلى أجرا في العالم وفقا لمجلة "فوريس" الأمريكية.

وحصد "الفرعون" صلاح خلال الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2020، مبلغا قدره 35.1 مليون دولار، وذلك وفقا للمجلة الأمريكية الشهيرة، متقدما على النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الذي حصل على 33.8 مليون دولار.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، القائمة بقيمة 105 ملايين دولار، وتلاه في المركز الثاني غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي جنى 104 ملايين دولار.

وحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثالث، بقيمة 95.5 مليون دولار. 

اقرأ أيضا.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أدائه الرائع مع الريدز منذ أن انضم لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.


ويحتل محمد صلاح هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق من دور ثمن النهائي علي يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.


يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين الماضيين بالإضافة إلي فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017.2018.


وحقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ثلاث ألقاب قارية هما دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الموسم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول قائمة عالمية رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ أقل من ساعتين

احذروا.. الكمامة ليست الوسيلة الوحيد للوقاية من كورونا عند الخروج (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 13 ساعة

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعتين و 21 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

01:25 م

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

01:52 م

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

11:52 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير