صلاح يحقق رقما مميزا في قائمة عالمية





جاء النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع ضمن قائمة نجوم الكرة الأعلى أجرا في العالم وفقا لمجلة "فوريس" الأمريكية.





وحصد "الفرعون" صلاح خلال الفترة من يناير 2019 حتى يناير 2020، مبلغا قدره 35.1 مليون دولار، وذلك وفقا للمجلة الأمريكية الشهيرة، متقدما على النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الذي حصل على 33.8 مليون دولار.





وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، القائمة بقيمة 105 ملايين دولار، وتلاه في المركز الثاني غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، الذي جنى 104 ملايين دولار.





وحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المركز الثالث، بقيمة 95.5 مليون دولار.





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واصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي أدائه الرائع مع الريدز منذ أن انضم لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.



ويحتل محمد صلاح هذا الموسم مع نادي ليفربول الإنجليزي قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ودعها الفريق من دور ثمن النهائي علي يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.



يذكر أن محمد صلاح قد حقق لقب هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين الماضيين بالإضافة إلي فوزه بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017.2018.



وحقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي ثلاث ألقاب قارية هما دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلي بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الموسم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.





