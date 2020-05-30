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حملة لفض الأسواق وتجمعات الباعة الجائلين في الدقهلية

السبت 30/مايو/2020 - 03:02 م
أرشيفية
أرشيفية
شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة ميت سلسيل في محافظة الدقهلية حملة مكبرة تحت إشراف المهندس أحمد عبد السلام رئيس المدينة، لفض تجمعات بعض الباعة الجائلين بالأسواق والشوارع، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بحظر أي تجمعات للمواطنين.

وتمكنت الحملة من فض تجمعات للباعة الجائلين بشارع البحر بحي المغزى أمام الكوبري الحديد، تجنبا لانتشار اي عدوى، وللحفاظ على الانضباط للشارع وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة فيروس كورونا وانتشار الأوبئة والامراض المعدية حفاظاعلى صحة وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلتزام العاملين فيها والمترددين عليها بارتداء الكمامات إعتبارًا من اليوم السبت 30 مايو لحين إشعار آخر.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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ميت سلسيل محافظة الدقهلية كورونا بوابة الفجر الفجر الباعة الأسواق

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