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أستاذ مناعة: تسجيل أكثر من ألف إصابة بكورونا أمر متوقع
السبت 30/مايو/2020 - 02:56 م
رقية جمال
قال الدكتور محمد بكير، أستاذ الباطنة وأمراض الدم والمناعة: إن مصر بلد تعداد سكانه أكثر من 100 مليون، وتسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا أمر متوقع، وهناك العديد من الدول تعداد سكانها أقل وتسجل أكثر من ألفين حالة يوميًا.
وأشار إلى أن زيادة الإصابات كان متوقع نتيجة قرارات الإغلاق الجزئي، معقبًا "مصر لم تتخذ قرار الإغلاق الكلي".
وناشد "بكير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، المواطنين بضرورة الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وترك مسافة على الأقل 1 متر، وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار بالمياه والصابون، أو تطهيرها بالكحول، وعدم لمس الأيدي والعين والانف بالأيدي غير النظيفة، مشددًا على ضرورة ان يتقبل الرأي العام الزيادة في إصابات كورونا في إطار علمي.
وأضاف أستاذ الباطنة وأمراض الدم والمناعة، أن زيادة الأعداد بمعدل حادة يمثل ضغطا على المنظومة الصحية، ولكن الزيادة في الإصابات حتى الآن متوقعة، وتساهم في اكتساب جزء كبير من المجتمع مناعة ضد الفيروس، وتؤدي لانحصار الفيروس.
وطالب "بكير"، أي شخص تظهر عليه أعراض كورونا، بأن يتعامل على أنه شخص مصاب بالفيروس، ويقوم بعمل عزل منزلي لنفسه، مشددًا على أن التشخيص السريع يساهم في تقليل إصابات فيروس كورونا، ومنع انتشار الوباء.
تعافي 152 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والإجمالي 5511 متعافيا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
تسجيل 1289 إصابة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي مصابي كورونا في مصر 22082 و879 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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