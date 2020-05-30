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أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)

السبت 30/مايو/2020 - 02:55 م
تكدس ركاب القطارات
تكدس ركاب القطارات
علق عامر طه آدم، رئيس مجلس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، علي الصور المتدوالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر تكدس الركاب على رصيف محطة السكة الحديد، قائلا: إن أزمة التكدس على رصيف المحطة جاءت نتيجة عدم توافر القطارات المتميزة أمام الركاب عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف آدم، أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة ملوي وسكة جديد ملوي وأسيوط وتم توفير قطارين مميزين وثالث مكيف لفك الضغط على محطة سكة حديد ملوي.

وتابع عامر: حاولنا توفير عدد كبير من سيارات الأجرة أمام المواطنين على محطة ملوي، إلا أن عدد كبير منهم رفض استقلال السيارات مفضلًا استقلال القطار لوجود فرق في الأسعار.

وأوضح رئيس مدينة ملوي، أنه بصدد تقديم مذكرة إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للمطالبة بتوفير عدد من القطارات المميزة والمكيفة بمحطة ملوي للسيطرة على تكدس المواطنين لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)
أول رد رسمي على أزمة تكدس ركاب القطارات بالمنيا (صور)

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ملوي كورونا بوابة الفجر المنيا القطارات الفجر الركاب

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