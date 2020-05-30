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الأهلي يضع شرطا لرحيل نجمه

السبت 30/مايو/2020 - 02:48 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
يسعى عدد من الأندية الخليجية في الاستفادة من إمكانيات حسين الشحات نجم الأهلي ، والتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتأتي تلك الرغبة من الأندية متوافقة مع حسين الشحات الذي يود خوض التجربة خاصة أنه لم يقدم المنتظر منه بعد التعاقد معه قادما من صفوف العين الإماراتي.

ويبدو أن الأهلي لن يوافق على رحيل نجمه حسين الشحات ، لكن في حال توفر البديل وتم دفع مبلغ مالي كبير فمن المرجح التفريط في اللاعب.

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أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن وجود عرض من نادي النصر السعودي لضم حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في صيف 2020.

ونفى أحد المقربين من حسين الشحات، تواصل ناديي النصر أو التعاون السعوديين مع اللاعب في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

حسين الشحات لا يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية، على الرغم من أنه بين الحين والآخر يحدث تواصل من بعض شركات التسويق لجلب عروض خارجية للشحات، حسب ما أشار إليه المصدر.

جدير بالذكر أن الشحات انضم للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف قادمًا من العين الإماراتي، بقيمة 5 مليون دولار، في شتاء 2019.

وخاض الشحات حتى الآن 50 مباراة مع الأهلي، بواقع 3482 دقيقة، وسجل 13 هدف، وصنع 8 أهداف آخرين، وحصل على 4 إنذارات.

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