سكرتير محافظة الإسماعيلية: ارتداء الكمامة شرط لدخول المصالح الحكومية

قال اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل المصالح الحكومية، بالإضافة إلى ارتداء القمامات قبل دخول المصالح الحكومية والمواصلات العامة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة لتعريف المواطنين بمخاطر والوقاية من فيروس كورونا.





وأكد، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن يتابع بنفسه حملات الإزالة على المباني المخالفة على الأراضي الزراعية في مراكز وقرى الإسماعيلية وخاصة في دائرة مركز فايد ومركز أبو صوير ومدينة الإسماعيلية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عملية الإزالة، بالإضافة إلى استقباله شكاوى المواطنين على مدارس الساعة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.





وأضاف سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، أنه يتم التشديد بصفة مستمرة على مفتشي التموين والرقابة التموينية بمتابعة الأسواق والبدلين التموينيين والمحال التجارية ومحطات الوقود والمخابز للتأكد من جودة الخبز ومواعيد تشغيل المخابز، والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو الاحتكار في سلعة معينة.



