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سكرتير محافظة الإسماعيلية: ارتداء الكمامة شرط لدخول المصالح الحكومية

السبت 30/مايو/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
قال اللواء تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل المصالح الحكومية، بالإضافة إلى ارتداء القمامات قبل دخول المصالح الحكومية والمواصلات العامة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى حملات التوعية المستمرة لتعريف المواطنين بمخاطر والوقاية من فيروس كورونا.

وأكد، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن يتابع بنفسه حملات الإزالة على المباني المخالفة على الأراضي الزراعية في مراكز وقرى الإسماعيلية وخاصة في دائرة مركز فايد ومركز أبو صوير ومدينة الإسماعيلية، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عملية الإزالة، بالإضافة إلى استقباله شكاوى المواطنين على مدارس الساعة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

وأضاف سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، أنه يتم التشديد بصفة مستمرة على مفتشي التموين والرقابة التموينية بمتابعة الأسواق والبدلين التموينيين والمحال التجارية ومحطات الوقود والمخابز للتأكد من جودة الخبز ومواعيد تشغيل المخابز، والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو الاحتكار في سلعة معينة.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و 34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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كورونا سكرتير محافظ الاسماعيلية بوابة الفجر الفجر

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