بعد ساعات من طرحها.. "لحقتيني" لهيثم شاكر تتخطي 300 مليون مشاهدة

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بعد النجاح الذي حققه النجم هيثم شاكر بمسلسل "حب عمري" والذي شارك به في السباق الرمضاني هذا العام , طرح أغنية "لحقتيني" عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب" .



وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا , ووصلت إلي ما يقرب من 300 مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها .



أغنية"لحقتيني" من كلمات نادر عبدالله ألحان: محمد يحيي توزيع: أحمد ابراهيم ، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في اليونان مع المخرج العالمي يانيس ديموليتس، وهي ضمن أغاني ألبوم الأخير"معرفة قديمة"



جدير بالذكر أن ألبوم"معرفة قديمة" الذي تم طرحه منذ أغسطس الماضي، يضم 14 أغنية هم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، " لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة"، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، أحمد إبراهيم.



