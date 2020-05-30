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المفوضية الأوروبية تقترح تأسيس صندوق لمساعدة الشركات المتعثرة

السبت 30/مايو/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
وكالات
تقترح المفوضية الأوروبية تأسيس صندوق حجمه 15 مليار يورو (16.6 مليار دولار) لتمويل شركات استراتيجية يعتريها الضعف بفعل أزمة كوفيد - 19، ويأتي الاقتراح، الذي يحتاج إلى موافقة حكومات ومشرعي الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبحت الشركات في أنحاء العالم مهددة بعروض استحواذ عدائية مع انخفاض أسعار الأسهم وباتت هناك خيارات تمويل أقل خلال أزمة فيروس كورونا.


وزادت المخاوف بشأن تعرض بعض الشركات الأوروبية للتهديد في (مارس) بعد تقارير ذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس الدخول في شركة كيورفاك ومقرها ألمانيا، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تعمل على تقنية جديدة قد تخفض تكاليف اللقاحات.


وردت المفوضية الأوروبية بأن تعهدت بمبلغ 80 مليون يورو لـ"كيورفاك"، بينما قال بريتون إن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي قد يذهب إلى شركات "في حاجة إلى مزيد من رأس المال لتواصل توسعها" مضيفا أنه سيسمح أيضا للشركات بتجنب المساعدة من شركاء غير مرغوب بهم.


والصندوق الجديد ضئيل مقارنة بصناديق الثروة السيادية الكبيرة التي تملك مليارات الدولارات للاستثمار في شركات استراتيجية، لكن من المتوقع أن يتم تعزيز قوته المالية عبر جذب مستثمرين من القطاع الخاص مع ضمانات.


وتقول وثيقة للاتحاد الأوروبي إنه وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن مبلغ 15 مليار يورو، الذي سيتم اقتراضه من الأسواق المالية، "قد يدر استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو" في الفترة من 2021 إلى 2027.


والصندوق جزء من خطة أوسع نطاقا للاتحاد الأوروبي لدعم الشركات التي في حاجة إلى دعم مالي لرأس المال.


وبينما تعمل المفوضية الأوروبية على مشروع إنشاء صندوق تعاف أوروبي لمواجهة تداعيات الجائحة، يرى المحلل الإيطالي فرديناندو جيوجليانو، أن فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية، ستواجه وقتا عصيبا لتسويق خطة لدى الدول الأوروبية الأربع المحافظة ماليا والمعروفة باسم "الرباعي المقتصد" وهي - الدنمارك، النمسا، هولندا، والسويد، إذ إن هذه الدول تفضل تقديم المساعدات لدول الاتحاد المتعثرة ماليا كقروض، خوفا من إساءة استخدام الأموال، التي تقدم كمنح.





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