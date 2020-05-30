ماليزيا تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت السلطات في ماليزيا عن 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليصل المجموع التراكمي إلى 7662.





وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة للصحفيين، إن العدد الإجمالي للوفيات ظل عند 115، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد سجلت وزارة الصحة في ماليزيا يوم الجمعة 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد معظمهم من الأجانب، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 7732 حالة.





ولم تسجل وزارة الصحة وفيات جديدة، ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 115.





كما أعلنت السلطات في ماليزيا، يوم السبت 23 مايو، أن مجموعة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد تفشت في مركز احتجاز للمهاجرين غير الموثقين.





وقالت وزارة الصحة، إنه تم التعرف على 21 حالة في مركز اعتقال سيمينيا بالقرب من العاصمة كوالالمبور التي تضم حوالي 1600 معتقل، كما أوردت وكالة "رويترز".





ألقت ماليزيا هذا الشهر القبض على أكثر من 2000 أجنبي لعدم حصولهم على تصاريح تسمح لهم بالدخول إلى البلاد بعد حملات في مناطق مغلقة. غالبًا ما تكون المراكز التي يحتجزون فيها مزدحمة، ويوجد عشرات المهاجرين في زنزانة واحدة.



