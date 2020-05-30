على البوابات.. رئيس مدينة جمصة يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامات (صور)

وقف قيادات رئاسة مدينة المنصورة، على مدخل المدينة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية بارتداء الكمامات لمجابهة انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩.





وتابع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينة جمصة، حركة اليير والدخول على بوابات المدينة.





وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أصدر تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة التزام العاملين فيها والمترددين عليها بارتداء الكمامات اعتبارًا من اليوم السبت 30 مايو لحين إشعار آخر.





وأضاف محافظ الدقهلية، أنه سيتم توقيع غرامة قيمتها 4 آلاف جنيه على كل من يخالف ‪ هذا القرار، مشيرا إلى أن القرار يشمل أيضًا تطبيق إرتداء الكمامات بجميع الأسواق، والمجمعات والسوبر ماركت والمحلات، وفي جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة وسيارات السيرفيس.





وأوضح أن الكمائن الشرطية الثابتة والمتحركة وإدارة المرور ستقوم بتحرير المخالفات في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة، مضيفا أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة ونقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية.





وأكد مختار أنه جار العمل على ضخ كميات إضافية من الكمامات لمنع وجود سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها، لافتًا إلى أنه على الجانب الآخر هناك تنسيق مع قطاع الدقهلية العسكري لتطهير وتعقيم البؤر التي تظهر فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم طبقًا للمخطط تحت إشراف المحافظة.





وأكد مختار، أن القرارات الجديدة تتضمن حظر التحرك على الطرق من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا والسماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وأيضا استمرار غلق المتنزهات وأماكن الترفية والكافيهات والنوادي الليلية والحدائق العامة، ويقتصر العمل على تقديم خدمة " التيك أواي " من المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية والتى تقدم المأكولات والمشروبات، وتقدم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات الحظر والانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، وكذا غلق جميع المحلات التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.





وأضاف محافظ الدقهلية، أن القرار يتضمن أيضًا استمرار غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعا لتجمعات المواطنين، واستمرار تعليق تقديم خدمات السجل المدني وتصاريح العمل والجوازات طبقا لما تقرره وزارة الداخلية، فضلا عن استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات والتلاميذ والأطفال بالحضانات أيا كان نوعها وحظر تواجدهم في أي تجمعات بهدف تلقي العلم.



