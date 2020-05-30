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موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف اليوم 30-5-2020 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
السبت 30/مايو/2020 - 02:17 م
موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف اليوم 30-5-2020 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف | يحل فريق فورتونا دوسلدورف الألماني ضيفًا على نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم السبت الموافق 30/5/2020، على ملعب "إليانز أرينا" معقل العملاق البافاري، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا" 2020/2019.
موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري
وستُقام مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العرية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري
وستُذاع مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف بشكل حصري عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1 الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 1 بتعليق رؤوف خليف.
التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري
ومن المتوقع أن يبدأ البايرن بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنجامين بافارد - ألفونسو دافيس - جيروم بواتينج - دافيد ألابا.
خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش - توماس مولر.
خط الهجوم: كينجسلي كومان - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري.
ومن المتوقع أن يبدأ فورتونا دوسلدورف بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: فلوريان كاستنماير.
خط الدفاع: ماركوس سوتنير - أندريه هوفمان - كان أيهان.
خط الوسط: إريك تومي - فالون بيريشا - مارسيل سوبوتكا - كيفن شتوجر - ماتياس زيمرمان.
خط الهجوم: روفين هينينجز - كينان كارامان.
ويدخل بايرن ميونخ اللقاء محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فورتونا دوسلدورف برصيد 27 نقطة في المرتبة السادسة عشر.
وفي الجولة الماضية، انتصر العملاق البافاري على نظيره بوروسيا دورتموند بهدف دون رد على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في الأسبوع الـ28 من عمر الدوري الألماني.
وعلى الجانب الآخر، خطف دوسلدورف فوزًا صعبًا من ضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أنه مازال في منطقة الخطر، قبل 6 جولات فقط على نهاية المسابقة.
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