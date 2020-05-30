موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف اليوم 30-5-2020 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف |

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فورتونا دوسلدورف الألماني ضيفًا على نظيره

بايرن ميونيخ، مساء اليوم السبت الموافق 30/5/2020، على ملعب "إليانز أرينا" معقل

العملاق البافاري

، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الألماني الممتاز "البوندسليجا" 2020/2019.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري

وستُقام مباراة بايرن ميونخ ضد فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات العرية المتحدة.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فورتونا دوسلدورف برصيد 27 نقطة في المرتبة السادسة عشر.





و في الجولة الماضية، انتصر العملاق البافاري على نظيره بوروسيا دورتموند بهدف دون رد على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في الأسبوع الـ28 من عمر الدوري الألماني.





وعلى الجانب الآخر، خطف دوسلدورف فوزًا صعبًا من ضيفه شالكة بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أنه مازال في منطقة الخطر، قبل 6 جولات فقط على نهاية المسابقة.