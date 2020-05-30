بشرى سارة لأهالي ملوي بشأن المتعافين بمستشفى العزل

تماثل، اليوم السبت، 20 مُصابا بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا داخل مستشفى العزل بملوي جنوب المنيا، الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس للشفاء، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.





وقالت مصادر طبية، إن إجمالي عدد المتعافين داخل المستشفى، منذ افتتاحه في أبريل الماضي، وصل إلى 287 حالة.





وأوضحت المصادر، أن إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفى 135 من محافظات المنيا، وبني سويف.



