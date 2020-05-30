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بشرى سارة لأهالي ملوي بشأن المتعافين بمستشفى العزل

السبت 30/مايو/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
تماثل، اليوم السبت، 20 مُصابا بفيروس كورونا المستجد ممن كانوا داخل مستشفى العزل بملوي جنوب المنيا، الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس للشفاء، وتقرر خروجهم من المستشفى بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقالت مصادر طبية، إن إجمالي عدد المتعافين داخل المستشفى، منذ افتتاحه في أبريل الماضي، وصل إلى 287 حالة.

وأوضحت المصادر، أن إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج بالمستشفى 135 من محافظات المنيا، وبني سويف.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و 34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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ملوي مستشفى العزل بملوي كورونا بوابة الفجر الفجر

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