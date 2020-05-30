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دعوى مستعجلة لغلق مواقع "تيك توك" لتعمدها نشر الفسق والفساد

السبت 30/مايو/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
أقام دكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، يطالب فيها بالحكم بغلق مواقع الـ "التيك توك".

وقال سمير في دعواه: إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ «التيك توك»، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.

وأضاف سمير في دعواه، أن تطبيق التيك توك يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف، بل شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.

وطالب صبري، بالحكم بإغلاق هذه المواقع وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.

بلاغ ضد الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة
وفي سياق آخر، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد محمود طارق، الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة عقب وفاة زميل له بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صبري" في بلاغه، إن هناك جدلًا كبيرًا أثير في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020، عقب نشر استقالات وهمية لمجموعة من الأطباء في مستشفى المنيرة، والتي كانت في بداية الأمر استقالات جزئية، وسرعان ما انتشرت الشائعات بوجود استقالات جماعية لجميع أطباء مستشفى المنيرة، وهو أمر خاطئ تماما، حيث حاولت جماعة الإخوان الإرهابية اختلاق أزمة بين أطباء مصر والدولة، وذلك عقب وفاة طبيب بمستشفى المنيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا". 

وتابع المحامي: "فشلت (جماعة الإخوان) في التحريض ضد الجيش فاتجهت للأطباء، وخلال الأيام الماضية، حاولت إثارة غضب المواطنين تجاه الجيش، إلا أن خطتهم فشلت، وسرعان ما انكشف أمرهم، فلجأوا إلى اختلاق أزمة بين المواطنين والأطباء، بدأت بمسلسل الاستقالات الوهمية التي سرعان ما انكشف زيفها، وأصبحت مخططاتهم ظاهرة للجميع دون استثناء". 

واتهم الطبيب المستقيل بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مضيفا أن الأزمة بدأت "بتقديم أحد الأطباء استقالته من المستشفى، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبمتابعة حساب هذا الطبيب المبلغ ضده على موقع التواصل "فيسبوك" اتضح هجومه الشديد على الدولة بأبشع وأقذر الألفاظ، بخلاف مواقفه العدائية تجاه ما تأخذه الدولة من قرارات على مختلف الأصعدة، كما وصف الدولة المصرية بأنها تجيد الانقلاب، في محاولة لإظهار موقفًا ضد ثورة 30 يونيو".

وتابع "صبري": المفاجأة لم تكن في آرائه الصادمة التي تعادي الدولة عداءً واضحا وصريحا، بل كانت في انتماء الطبيب لحركة إخوانية تأسست عقب عزل مرسي اسمها "أطباء ضد الانقلاب"، حيث كان الطبيب الشاب يشارك في تظاهرات رابعة بل ويعطي أوامر بخط التحرك، ولم يكتف بكل هذا، بل وصف مصر بالعاهرة، دون خجل مما يتفوه به على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر صورا صريحة له وهو يرفع يده بعلامة "رابعة" في إشارة لما كان يفعله الإخوان في ميداني رابعة والنهضة، وتأييده للمعزول محمد مرسي". 

وأشار المحامي، إلى أنه تبين من خلال حساب الطبيب المستقيل أنه يعادي الدولة المصرية وإجراءتها، ويعقد مقارنات بأرقام مزيفة بين الدولة المصرية وأردوغان، فضلا عن إثارته الجدل باستمرار بمواقفه المتطرفة، فهو الذي وصف مصر عقب الاستقالة بـ"القرية الظالم أهلها"، ما أدى إلى استياء عدد كبير من المصريين.

ولفت إلى أن ما فعله الطبيب يعتبر "عدة جرائم أخطرها الانتماء لمنظمة ارهابية والتحريض والتطاول على الدولة المصرية" -حسب قوله- مطالبا بالتحقيق فيها، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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منة عبدالعزيز سمير صبري دعوى مستعجلة تيك توك بوابة الفجر الفجر

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