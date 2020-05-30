حسن حسني يتصدر تريند يوتيوب ومؤشرات البحث في جوجل بعد وفاتة

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تصدر الفنان حسن حسني مؤشرات البحث في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والسوشيال ميديا وذلك بعد وفاته اليوم السبت 30 مايو 2020، حيث إنتقل للرفيق الأعليـ آثر أزمة قلبية حادة.



وغادر جثمان الفنان الراحل حسن حسني، اليوم مستشفى دار الفؤاد، وفي طريقة إلى مثواة الأخير في مقابر الأسرة على طيق الفيوم.



ورغم حالة الحزن الشديد التي سيطرت على الوسط الفني بعد خبر وفاته إلا أن صلاة الجنازة، لم يحرص على حضورها إلا المطرب الشعبي سعد صغير، وأسرة وأقارب الراحل حسن حسني، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة صحة الجميع من هذا الفيروس.



وقام العديد من نجوم الوسط الفني بنعي الفنان حسن حسني سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويرزق اهله وذويه الصبر والسلوان، وذلك عبر صفحاتهم المختلفه علي مواقع التواصل الاجتماعي.

