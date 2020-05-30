Advertisements

حسن حسني يتصدر تريند يوتيوب ومؤشرات البحث في جوجل بعد وفاتة

السبت 30/مايو/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
تصدر الفنان حسن حسني مؤشرات البحث في موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والسوشيال ميديا وذلك بعد وفاته اليوم السبت 30 مايو 2020، حيث إنتقل للرفيق الأعليـ آثر أزمة قلبية حادة.

وغادر جثمان الفنان الراحل حسن حسني، اليوم مستشفى دار الفؤاد، وفي طريقة إلى مثواة الأخير في مقابر الأسرة على طيق الفيوم.

ورغم حالة الحزن الشديد التي سيطرت على الوسط الفني بعد خبر وفاته إلا أن صلاة الجنازة، لم يحرص على حضورها إلا المطرب الشعبي سعد صغير، وأسرة وأقارب الراحل حسن حسني، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة صحة الجميع من هذا الفيروس.

وقام العديد من نجوم الوسط الفني بنعي الفنان حسن حسني سائلين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويرزق اهله وذويه الصبر والسلوان، وذلك عبر صفحاتهم المختلفه علي مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حسن حسنى الواسع الراحل حسن حسني

أخبار تهمك

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح محسن يفاجئ الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعة و 24 دقيقة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فايلر يوافق على ضم صانع ألعاب الزمالك السابق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعة و 14 دقيقة

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تفاصيل وصية الفنان الأردني الراحل ماجد الزواهرة

أحمد جمال ينعى الرئيس محمد حسني مبارك

حسن حسني مطلوب تريند رقم 1 على جوجل بعد وفاته

أبرزهم هنيدي والسقا وكرارة.. نجوم الفن والإعلام ينعون الفنان الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة

شاهد.. روتانا تنشر تجميعة لأشهر إفيهات الراحل حسن حسني (فيديو)

بكلمات مؤثرة.. حمادة هلال يرثي حسن حسني بعد وفاته

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

08:52 ص

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

11:52 ص

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

12:10 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير