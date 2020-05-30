القس رفعت فكري عن اجتماع خطة عودة الكنائس: الإنسان أهم من الطقوس الدينية

علق القس رفعت فكري سعيد، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، على اجتماع المجلس الملى الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، اليوم السبت لتشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس، قائلا: "أرقام الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا تتحدث عن نفسها ولأن الكنيسة الإنجيلية تحرص على حياة المصريين فجاءت القرارات واعية تراعي الصالح العام وصحة الإنسان التى هي أهم من الطقوس الدينية".





تابع " فكرى " فى تصريحات خاصة إلى بوابة الفجر: لابد من التريث ولاسيما في هذا الوقت العصيب وعلى الشعب أن يراعي أن هذه القرارات ليست تعسفية وليست ضد العبادة ولكنها تهدف بالدرجة الأولى لصالح الإنسان.





أما عن اجتماع الإنجيلية ففي بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الدور الذي يقوم به السيد الرئيس والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا.





كما قرر المجلس الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة.





وفي إطار قرار الحكومة المرتقب، والخاص بدراسة احتمالية عودة دور العبادة في الجمهورية للعمل، قال زكي "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء كوفيد-19، على أن يتم إقرارها في اجتماع المجلس القادم، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح".





وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نصلي من أجل سلامة البشرية كلها، وأن يمنح الله الرئيس والحكومة حكمة ويعطي سلاما لشعب مصر والعالم".



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