Advertisements

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

السبت 30/مايو/2020 - 01:52 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
يسعى مسئولو النادي الأهلي لتلبية مطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي يحلم بالوصول إلى هدفه بالتعاقد مع لاعب الفريق السابق.

ويمني فايلر النفس بالتعاقد مع أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وأبلغ إدارة الأهلي أن هذه الصفقة ستكون الأهم بالنسبة له في الفترة المقبلة.

ويأمل فايلر في التعاقد مع حجازي كونه سيسهل له الكثير من الأمور داخل الملعب باعتباره يجيد الألعاب الهوائية ، وضربات الرأس وبناء اللعب من الخلف وهي أحد الأدوات التي يفتقدها الفريق في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا.. أرقام حجازي مع الأهلي قبل احترافه بالدوري الإنجليزي

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه أحمد حجازي مع الأهلي قبل احترافه بالدوري الإنجليزي:-

انضم أحمد حجازي للنادي الأهلي في صيف عام 2015 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، ولعب ضمن صفوف القلعة الحمراء لمدة عامين، قبل إعارته لنادي وست بروميتش ألبيون عام 2017، وبعد المستويات الرائعة التي قدمها مدافع الفراعنة، قرر مسئولي النادي الإنجليزي شرائه بشكل نهائي.

خاض "حجازي" مع النادي الأهلي 56 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 4934 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء.

شارك نجم منتخب مصر في 40 مباراة بالدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3488 دقيقة، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء، بينما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 210 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وخاض "حجازي" 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1236 دقيقة لعب، وسجل هدفين، ولم يصنع أهداف أخري.

توج أحمد حجازي خلال مشواره مع الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز (مرتين)، وكأس مصر (مرة وحيدة)، وكأس السوبر المصري (مرة وحيدة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد حجازي

أخبار تهمك

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

صلاح محسن يفاجئ الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعة و 11 دقيقة

فايلر يوافق على ضم صانع ألعاب الزمالك السابق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعة و 21 دقيقة

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ ساعة الا ربع

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. كشف حساب أحمد حجازي في "97" مباراة خارج الأهلي؟

محمد شريف "الأنجح".. كشف حساب لاعبي الأهلي المُعارين مع أنديتهم بالموسم الحالي؟ (أرقام)

حان وقت الرحيل.. أرقام صالح جمعة مع الأهلي

بعد صراع الأهلي وبيراميدز لضمه.. ماذا قدم "نيستا العرب" أحمد حجازي خلال مسيرته الكروية؟ (أرقام)

أرقام أحمد حجازي المرشح للانضمام إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي

هل يستحق صالح جمعة "فرصة ثانية" مع الأهلي؟.. الأرقام تُجيب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

08:52 ص

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

11:52 ص

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

12:10 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير