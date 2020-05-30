"العشرين": 36 دولة تتقدم بطلب الاستفادة من مبادرة تأجيل سداد الديون

تقدمت 36 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، خلال الشهر الأول من تفعيل المبادرة، التي ستمكن الدول المستحقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون، لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد.









ولأجل متابعة تطبيق المبادرة، عُقد اجتماع استثنائي افتراضي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، تحت رئاسة السعودية، لمناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون.









واتفقت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في أبريل على تأجيل سداد ديون الدول الأشد فقرا لفترة محددة، لتمكين تلك الدول من تسخير جميع إمكاناتها لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.









وشارك في ترؤس الاجتماع الاستثنائي الافتراضي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية، الذي يهدف للتوصل إلى تقييم استباقي مشترك للأسابيع الأولى من تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون ومناقشة أي أمور عالقة.









وأوضح بندر الحمالي رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، أن مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون هي من أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ مجموعة العشرين.









وفي أول شهر من تطبيق المبادرة، تقدمت 36 دولة بطلب تأجيل ديونها، وتشير التقديرات المبدئية للبنك الدولي إلى أنه يمكن توفير سيولة فورية تفوق 14 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الأشد فقرا لتعزيز مكافحتها للجائحة، وقد يرتفع المبلغ إلى مستويات أعلى من ذلك حال انضمام مزيد من الدائنين إلى هذه المبادرة، بما فيهم بنوك التنمية متعددة الأطراف والدائنون من القطاع الخاص.









وانضم إلى اجتماع أعضاء مجموعة العمل خبراء من صندوق النقد الدولي IMF، والبنك الدولي WBG، ومعهد التمويل الدولي IIF، وأمانة نادي باريس، وعدد من بنوك التنمية الإقليمية، كما شاركت جميع الجهات الدائنة الرسمية الثنائية في هذه المبادرة، وتمت دعوة القطاع الخاص والبنوك الإنمائية الدولية إلى المشاركة في هذه المبادرة.





وستستمر رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في العمل على المبادرة مع جميع شركائها ومواصلة التعاون مع أهم الأطراف ذات العلاقة، من خلال وضع إطار عمل واضح لمتابعة ورصد التقدم المحرز.









وستستضيف مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بقيادة رئاسة السعودية مجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا آخر في 23 يونيو 2020، لدراسة جهود تطبيق مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون، تمهيدا لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي سيعقد في يوليو 2020.







