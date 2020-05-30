لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

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أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل حسن حسني من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وبالرغم من أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد الإ أنها لم تمنع الفنان سعد الصغير عن توديع صديقه الفنان حسن حسني، حيث حضر مرتديًا للكمامة، وبدت علامات الحزن عليه، واقتصرت الجنازة على حضور محمد الصاوي ومنير مكرم، وعدد قليل من أفراد عائلته.





يُشار أن حسن حسنى رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 89 عامًا عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني بعد تأكيد خبر وفاته، وجعل الجميع يقومون برثائه بكلمات مؤثرة، معلنين عن فقدهم لقامة من قامات الفن العربي.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني الدرامية مسلسل "سلطانة المعز"،وهو بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.