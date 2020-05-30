Advertisements

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل حسن حسني من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم، وبالرغم من أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد الإ أنها لم تمنع الفنان سعد الصغير عن توديع صديقه الفنان حسن حسني، حيث حضر مرتديًا للكمامة، وبدت علامات الحزن عليه، واقتصرت الجنازة على حضور محمد الصاوي ومنير مكرم، وعدد قليل من أفراد عائلته.


يُشار أن حسن حسنى رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 89 عامًا عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني بعد تأكيد خبر وفاته، وجعل الجميع يقومون برثائه بكلمات مؤثرة، معلنين عن فقدهم لقامة من قامات الفن العربي.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن حسني الدرامية مسلسل "سلطانة المعز"،وهو بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.
لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني
لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني
لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني
لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني
لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني
لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سعد الصغير حسن حسنى الراحل حسن حسني أعمال حسن حسني

أخبار تهمك

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يكشف طوق النجاة من الإصابة بكورونا

منذ يوم

فايلر يوافق على ضم صانع ألعاب الزمالك السابق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

فايلر يصر على ضم الصفقة التي ستقلب الموازين داخل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

طبيب يحذر من الكمامة القماش المتداولة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من وزارة الصحة إلى المصريين (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان الكبير حسن حسني إثر أزمة قلبية مفاجئة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. انهيار زوجة حسن حسني وابنته في جنازته

منذ ساعة و 22 دقيقة

صلاح محسن يفاجئ الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب مصري يعلن اكتشافه علاجا جديد لكورونا: ثبت نجاحه (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

منذ ساعة و 12 دقيقة

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لحم كتافي من خيره.. انهيار سعد الصغير أثناء توديعه لـ حسن حسني

منذ ساعة الا ربع

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مشاهدة الحلقة 6 مسلسل سلطانة المعز لـ غادة عبدالرازق في هذه المواعيد

الحلقة الـ21 من "سلطانة المعز".. كريمة تعرف بزواج مجدي عليها

الحلقة الـ28 من مسلسل "سلطانة المعز".. ورد تتزوج من شمس وتتفق مع السلطانة على مكيدة للانتقام منه

بهذه الكلمات المؤثرة.. هالة صدقي تنعي الراحل حسن حسني

"وجعت قلبي يا أستاذ يا كبير".. بكلمات مؤثرة رنا سماحة تنعي الفنان الراحل حسن حسني

"هتوحشنا يا راجل أبو قلب طيب".. هكذا نعت منة فضالي الراحل حسن حسني

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

عاجل.. وزارة التضامن تحسم الجدل بشأن إعادة فتح "الحضانات"

شاهد.. أول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد وفاة حسن حسني

08:52 ص

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

09:53 ص

عاجل| تحديد مكان المتهمين بتعذيب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

11:52 ص

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

12:10 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير