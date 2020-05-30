الزراعة: إزالة 10 آلاف حالة تعد على الأراضي

قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن الأراضي الزراعية خط أحمر، وهي ثروة قومية وغير مقبول إطلاقًا التعدي عليها؛ لكونها تمثل الأمن الغذائي القومي.





وأضاف "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن هناك غرف عمليات بمديريات الزراعة على مستوى الجمهورية لمتابعة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن 19561 لتلقى أي بلاغات تعدي على أراضي زراعية للتعامل معها فورًا بإزالة التعدي في المهد، وإعادتها للزراعة مرة أخرى.





وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه منذ 25 مارس وحتى الآن تم رصد وإزالة نحو 678 فدان لـ 10459 حالة تعدي على أراضي زراعية، مشددًا على أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.





وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدى وازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والتنمية المحلية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.





وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدى وازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والتنمية المحلية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.



