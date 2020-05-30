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المفوض التجاري الأوروبي يدرس الترشح لرئاسة منظمة التجارة العالمية

السبت 30/مايو/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
يدرس المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فيل هوجان التقدم بطلب ليصبح الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية، حسبما ذكرت صحيفة "آريش تايمز" ، دون الكشف عن مصدر معلوماتها.


وقالت الصحيفة ، التي تصدر في دبلن ، إن هوجان ، وهو من أيرلندا ، لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ذلك ،ولكنه يدرس فكرة السعي لتولي المنصب. ويتنحي المدير البرازيلي روبيرتو ازيفيدو في نهاية شهر أغسطس ، قبل عام من نهاية فترة ولايته،حسبما ذكرت اليوم وكالة بلومبرج .


كانت مجلة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الألمانية قد ذكرت في وقت سابق الشهر الجاري أن وزير الخارجية الاسباني ارانشا جونزاليز يحظى بدعم الاتحاد الاوروبي ليصبح الرئيس القادم لمنظمة التجارة العالمية، وفقا لـ"الألمانية".

 

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