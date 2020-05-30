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نكران الجميل.. هؤلاء تجاهلوا حسن حسني بعد رحيله

السبت 30/مايو/2020 - 01:48 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير حسن حسني، عن عمر يناهز 89 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وحرص جميع نجوم الوسط الفنى على تقديم النعى له، من خلال كتابة المنشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتفاجىء الجمهور بعدم تقديم كلا من الفنان محمد سعد وأحمد حلمى أبسط أشكال النعى في الراحل حسن حسنى وتجاهلهم لخبر وفاته، رغم أنه ساندهم في مشوارهم الفنى، حتى صعدوا إلى سلم النجومية، وشارك معاهم في العديد من الأعمال الفنية منها مشاركته مع أحمد حلمى في "ميدو مشاكل"، ومشاركته مع محمد سعد في "اللمبى، اللى بالى بالك، عوكل"، وغيرها من الأعمال.


كان آخر ظهور للفنان الراحل في رمضان السابق بمسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، دينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.


ورحل حسن حسني عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عامًا، وسادت حالة من الحزن الشديد الوسط الفني، تاركاً خلفه حافلة فنية كبيرة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، التي حقق خلالها نجاحًا سيجعله خالدا في ذاكرة الجمهور الذي عشق إطلالته، فكان ظهوره في أي عمل ضمان نجاحه وإقبال الجمهور عليه.

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حسن حسنى الراحل حسن حسني

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