من البوم الذكريات.. الفجر تنشر صور نادرة لأسرة حسن حسني

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كان الفنان حسن حسني يسعد جماهيره بأدواره الكوميدية التي كانت تدخل الفرحة والبهجة على قلوب جماهيره،وذالك بالرغم من الأزمات التي مر بها في حياته العائلية والتي سببت له ضرر نفسي كبير.



وتحدثت زوجته ماجدة في كتابه "حسن حسني المشخصاتي"، الذي تم إصداره في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين،عن الأزمات التي مر بها في حياته وهم أزمتين لم ينساهم حسن حسني إلى وفاته حيث أن ابنته توفت بعد إصابتها بالسرطان،ووفاة صديقة النجم علاء ولي الدين.



وذكرت زوجته في الكتاب "لن أنسى ولا أتمنى أن أذكرك أيضًا.. بوفاة رشا ابنتك، أصعب وقت وأقصى حزن وجدتك عليه منذ أن التقيت بك، أيضًا وفاة علاء ولي الدين، كانت من أصعب فترات حياتنا، ظل أكثر من عشرين يوما لا تجف دمعته".



وأضافت "لم أرك حزين طوال حياتنا معا إلا في هاتين الأزمتين، وإلى الآن كلما نتحدث معا تقول لي: لا أستطيع.. وأقول لك لن تستطيع أن تنساها، لكنها في مكان أفضل".



وكان يحرض الفنان حسن حسني على ابعاد الأضواء عن حياته العائلية، ولكنه كان يعتني بالحالة الصحية لإبنته رشا التي توفت بسبب إصابتها بالسرطان وكانت لا تظهر زوجته في الكثير من الأماكن مع زوجها حسن حسني إلا أن حضرت معه في ندوة تكريم له في شرم الشيخ.

