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جاريث بيل ينفجر في وجه زيدان

السبت 30/مايو/2020 - 03:33 م
جاريث بيل
جاريث بيل
وكالات

أشعل جاريث بيل مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق من خلال قدوم فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث يخطط اللاعب للاستمرار على غير رغبة المدرب الذي يرغب في رحيله.

 

وفتح ريال مدريد الباب أمام بيل لمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف المقبل، حيث يخطط الفريق "الملكي" بالفعل الانفصال عن اللاعب الويلزي بسبب أزمة فيروس كورونا، التي ستؤثر على اقتصاد النادي حيث يتقاضى بيل أعلى راتب من بين اللاعبين في الفريق، ولديه عقد حتى عام 2022.

 

ورفض جاريث بيل فكرة الانتقال إلى فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مع اقتراب صندوق الاستثمار العام السعودي من الاستحواذ على النادي، كما تم ربطه بإنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه نجم ريال مدريد السابق ديفيد بيكهام.

 

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