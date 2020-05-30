"حبيب الكل".. درة تنعي وفاة الفنان القدير حسن حسني

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير حسن حسني، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة وسط صدمة شديدة وحزن كبير بين صفوف نجوم الفن.



وحرصت الفنانة درة على توديع الراحل حسن حسني بكلمات مؤثرة عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشرت صورة له وعلقت قائلة: الله يرحم الفنان القدير حسن حسني حبيب الكل ويجعل مثواه الجنة.



وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المهمة والتي رسخت اسمه في قلوب الجمهور.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة في طريق الفيوم، إذ ستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.