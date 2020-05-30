الرداد ينشر صورته بصحبة الفنان الكبير حسن حسني بعد وفاته









ونشر حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للراحل حسن حسني، معلقاً عليها" /وداعًا الاستاذ و الفنان الكبير حسن حسنى، نسال الله أن يتغمده برحمته و يدخله الجنه مع الأبرار، نسالكم الفاتحة".







في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.





ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد

أعرب الفنان حسن الرداد، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد أن قدم مسيرة حافلة من الأعمال الفنية المميزة.