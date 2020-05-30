بكلمات مؤثرة.. حمادة هلال يرثي حسن حسني بعد وفاته

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أعرب الفنان حمادة هلال ، عن حزنه لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'



حيث قام "حمادة"، بنشر صورة الراحل حسن حسني،وعلق عليها قائلأً: الله يرحمك يا عم حسن يا حبيبي، أسالكم الدعاء وقراءة الفاتحة



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد