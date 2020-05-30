محمد عبد الرحمن ينعى وفاة النجم حسن حسني

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أعرب الفنان محمد عبدالرحمن ، عن حزنه لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'



حيث قام"محمد "، بنشر صورة الراحل حسن حسني،وعلق عليها قائلأً: البقاء لله ربنا يرحمك يا عم حسن وربنا يجعل كل حاجة حلوة عملتها في ميزان حسناتك، البقاء لله والدوام لله



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد