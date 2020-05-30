"ربنا يرحمك ياوش السعد عليا".. سعد الصغير ينعى وفاة حسن حسني

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أعرب الفنان سعد الصغير ، عن حزنه لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير'انستجرام'



حيث قام "سعد"، بنشر صورة الراحل حسن حسني،وعلق عليها قائلأً: ألف رحمة ونور عليك يا عم حسن يا وش السعد علي سعد الصغير بعد ربنا.



وأضاف الراجل ده يا جماعة والله ما كان فيه منه اتنين احترام وأخلاق وفنان بجد وبيساعد الناس اللي بتبقي معاه في أي عمل فني.



وأنهي حديثه:شرف ليا إني أمثل مع حضرتك في أعمال كثيرة ا ونفضل في كل عمل دايما مع بعض، ربنا يرحمك يارب يا عم حسن، البقاء لله في عم حسن حسني.



في سياق متصل، توفى النجم الكبير حسن حسنى صباح السبت، عن عمر ناهز 89 عامًا بمستشفى دار الفؤاد، وذالك بسبب تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة منذ قليل.



ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم السبت، من مقابر الأسرة على طريق الفيوم، وستقام صلاة الجنازة بالقرب من المقابر، نتيجة استمرار غلق المساجد تفاديًا لانتشار فيروس كورونا المستجد